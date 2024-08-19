По итогам первого полугодия 2024 года регион сохранил лидерство по объемам продаж на крупнейших российских маркетплейсах

<p> Уверенное место в тройке вместе с Москвой и Санкт-Петербургом и лидерство среди региональных продавцов по количеству онлайн-продаж на крупнейших российских маркетплейсах Ивановская область занимает с 2021 года.
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