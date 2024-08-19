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По итогам первого полугодия 2024 года регион сохранил лидерство по объемам продаж на крупнейших российских маркетплейсах

По итогам первого полугодия 2024 года регион сохранил лидерство по объемам продаж на крупнейших российских маркетплейсах

<p> Уверенное место в тройке вместе с Москвой и Санкт-Петербургом и&nbsp;лидерство среди региональных продавцов по количеству онлайн-продаж на крупнейших российских маркетплейсах Ивановская область занимает с 2021 года.

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