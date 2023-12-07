Для крупнейших лизинговых компаний России уходящий год оказался чрезвычайно успешным – рынок бьет рекорды, превосходя показатели не только кризисного 2022 года, но и относительно спокойных предыдущих лет.
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