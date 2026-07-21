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Аргументы недели

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В Грузии вышли на марш недовольных российским присутствием в стране

В Грузии вышли на марш недовольных российским присутствием в стране

Отдых россиянок в пятизвёздочном отеле Кахетии обернулся сломанным носом и уличными протестами. Конфликт вспыхнул из-за русского языка, а его эхо докатилось до центра грузинской столицы.

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