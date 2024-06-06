Школа в Алексеевском открыла набор в кадетский класс на новый учебный год

Школа №1539 в Алексеевском районе открывает набор в 7-й кадетский класс на 2024-2025 учебный год. Это отличная возможность для тех, кто мечтает о поступлении в 10 класс городского проекта «ИТ-класс в московской школе».
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