Завершилась благотворительная акция ´Поможем собрать детей в школу´.

23 и 24 августа 2024 года в ТЦ ´Техас´ прошла ежегодная благотворительная акция ´Поможем собрать детей в школу´, организатором которой является социальный отдел Бобруйской епархии и приход храма святого пророка Илии г.
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