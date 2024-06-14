Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Технику получили, а люди где?» – в Киеве жалуются на нехватку «мяса»

«Технику получили, а люди где?» – в Киеве жалуются на нехватку «мяса»

Получив западную технику, теперь украинская власть должна обеспечить её отловленными людьми. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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