«Технику получили, а люди где?» – в Киеве жалуются на нехватку «мяса»

Получив западную технику, теперь украинская власть должна обеспечить её отловленными людьми. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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