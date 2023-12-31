В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил 31 декабря губернатор города Михаил Развожаев.«Внимание всем! Воздушная тревога! Дым в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт — это используются табельные средства аэрозольной маскировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии