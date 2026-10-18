www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth/dpa Официальные лица Украины и Евросоюза с опаской намечают очередной раунд антироссийских санкций перед президентскими выборами во Франции в 2027 году.
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