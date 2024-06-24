Американские беспилотники трогать запрещено: Телефонный звонок, после которого русская ПВО впала в гипноз

В Крыму объявлен траур по жертвам террористической атаки ВСУ на пляж Учкуевки. Практически сразу в фокусе внимания оказался вопрос американских разведывательных беспилотников, через которые Пентагон ведёт разведку Крыма и организует удары.
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