В «Смоленском Поозерье» мужчина спас утопающую косулю, которую собаки загнали на лёд

«Облачившись в тёплый гидрокостюм, ломая лёд, он проложил водный фарватер для того, чтобы косуля смогла выплыть самостоятельно» Житель Смоленской области спас загнанную на тонкий лёд косулю в «Смоленском Поозерье».
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