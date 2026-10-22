В горах Мексики нашли древнюю солнечную обсерваторию старше 2500 лет вне земель майя.Мексиканские археологи сделали открытие, которое переворачивает привычные представления об истории древней Америки.
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