Не говорите, если это не изменяет тишину к лучшему. Китайская народная мудрость

Кондуктор стоит на передней площадке автобуса.На заднюю входит мужчина. Голос кондукторши:— Мажчина, который в зад зашел, покажите, что у вас там… После ограбления банка в главном сейфе недоставало 2 миллионов.
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