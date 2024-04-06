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Турция провалила борьбу с инфляцией: какие причины

Турция провалила борьбу с инфляцией: какие причины

Турция провалила борьбу с инфляцией: какие причины Алиса БронскаяВ марте 2024 года инфляция в Турции выросла до 68,5%, достигнув максимального уровня с ноября 2022 года и оставаясь одним из самых высоких в истории страны.

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