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Что происходит с Владимиром Кузьминым: недопустимое поведение и неуважение к поклонникам

Что происходит с Владимиром Кузьминым: недопустимое поведение и неуважение к поклонникам

Павел Рудченко пребывает в шоке от провального концерта Владимира Кузьмина в Уфе. Он не скрывает своего разочарования и считает, что такое поведение артиста недопустимо, особенно в отношении преданных поклонников.

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