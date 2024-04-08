Что происходит с Владимиром Кузьминым: недопустимое поведение и неуважение к поклонникам

Павел Рудченко пребывает в шоке от провального концерта Владимира Кузьмина в Уфе. Он не скрывает своего разочарования и считает, что такое поведение артиста недопустимо, особенно в отношении преданных поклонников.
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