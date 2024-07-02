ФАС не удовлетворила жалобу британской GSK на закупку дженерика против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла заключение о необоснованности жалобы британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку препарата долутегравир, применяемого для терапии ВИЧ.
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