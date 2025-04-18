Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренц-региону

Соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе денонсировало правительство России, 18 апреля соответствующее распоряжение появилось на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
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