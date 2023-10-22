Важные дела и традиции в церковный праздник апостола Иакова Алфеева и народный Яков Дровопилец 22 октября Алёна ЮрьеваКаждый год 22 октября в православных церквях отмечается праздник апостола Иакова Алфеева, брата апостола Матфея и одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.