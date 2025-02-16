Ион Кику: «За месяц государственный долг вырос на 10 миллиардов леев»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику раскритиковал быстрый рост государственного долга, заявив, что всего за один месяц, в декабре 2024 года, долг увеличился на 9,7 миллиарда леев, а за весь год он возрос на 17 миллиардов леев.
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