Ион Кику: «За месяц государственный долг вырос на 10 миллиардов леев»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику раскритиковал быстрый рост государственного долга, заявив, что всего за один месяц, в декабре 2024 года, долг увеличился на 9,7 миллиарда леев, а за весь год он возрос на 17 миллиардов леев.