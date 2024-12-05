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Крымская газета

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Министра внутренней политики, информации и связи Крыма наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Министра внутренней политики, информации и связи Крыма наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

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