Министра внутренней политики, информации и связи Крыма наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
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