Суд отклонил кассации Google Ireland на взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций по взысканию около 160,3 млрд рублей в пользу разорившегося ООО «Гугл».
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