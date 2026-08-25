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Суд отклонил кассации Google Ireland на взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Суд отклонил кассации Google Ireland на взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций по взысканию около 160,3 млрд рублей в пользу разорившегося ООО «Гугл».

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