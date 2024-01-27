Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    А, что Якутия не подходит?Самый жестокий пр...
  • Evgenija Palette
    Никак эти "юры" не поймут, что они - фигляры, скоморохи, в лучшем случае - массовики-затейники... НО НИКАК НЕ РУКОВОД..."Юра-музыкант" пр...
  • Evgenija Palette
    Особенно радует, что Лукашенко что-то там "запустил"...Путин и Лукашенко...

Истинная причина запрета въезда Моргенштерна* в ОАЭ. Собчак тут не причем

Истинная причина запрета въезда Моргенштерна* в ОАЭ. Собчак тут не причем

Еще в 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн* после обвинений в торговле наркотиками, выдвинутых председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, решил покинуть Россию и переехать в Дубай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх