Истинная причина запрета въезда Моргенштерна* в ОАЭ. Собчак тут не причем

Еще в 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн* после обвинений в торговле наркотиками, выдвинутых председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, решил покинуть Россию и переехать в Дубай.
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