Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизом Джефф Гарди...

Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизомДжефф Гардинер, продюсер The Elder Scrolls 5: Skyrim, рассказал в интервью PC Gamer, что за несколько недель до выхода игры ему пришлось самостоятельно корректировать баланс.
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