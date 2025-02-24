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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизом Джефф Гарди...

Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизом Джефф Гарди...

Продюсеру Skyrim пришлось самому балансировать игру перед релизомДжефф Гардинер, продюсер The Elder Scrolls 5: Skyrim, рассказал в интервью PC Gamer, что за несколько недель до выхода игры ему пришлось самостоятельно корректировать баланс.

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