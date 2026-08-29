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Татар-информ

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«Туган Батыр будоражит сознание»: в Казани стартовал «Туган Фест»

«Туган Батыр будоражит сознание»: в Казани стартовал «Туган Фест»

Сегодня в казанском парке «Елмай» проходит масштабный семейный фестиваль «Туган Фест». Мероприятие проходит впервые – оно объединяет татарскую культуру, современные технологии, анимацию, спорт и музыку.

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