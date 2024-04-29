В режиме “Новая игра+” в Final Fantasy 16 нашли ошибку, препятствующую прогрессу Ком...

В режиме “Новая игра+” в Final Fantasy 16 нашли ошибку, препятствующую прогрессуКомпания Square Enix предупредила игроков Final Fantasy 16 о том, что ей известно об ошибке, потенциально препятствующей прогрессу, в частности, она затрагивает игроков, пытающихся начать “Новую игру+”.