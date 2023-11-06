СПБ биржа проводит консультации по запуску торгов иностранными бумагами

СПБ биржа пока не запускает торги иностранными бумагами: торговая площадка проводит консультации по их страту с российскими и иностранными контрагентами, эти консультации могут занять не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.
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