Гусев: силы ПВО сбили в Воронежской области несколько БПЛА ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели из строя несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Воронежской области.
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