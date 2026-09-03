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Регионы России

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Минфин США потребовал прекращения торговли с Ираном в рамках операции «Экономический изгой»

Минфин США потребовал прекращения торговли с Ираном в рамках операции «Экономический изгой»

Госсекретарь США Марко Рубио поручил всем американским посольствам направить официальные дипломатические демарши странам, принимающим иранскую торговлю, в рамках начатой Вашингтоном операции «Экономический изгой».

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