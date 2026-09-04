Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

О чем расскажет фильм "Папины дочки. Свадьбы не будет!": Петербургские крыши, стиль 1920-х и тайны Васнецовых-Васильевых

О чем расскажет фильм "Папины дочки. Свадьбы не будет!": Петербургские крыши, стиль 1920-х и тайны Васнецовых-Васильевых

После приключений в Кисловодске режиссер Анатолий Колиев переносит события фильма, являющегося продолжением популярного сериала, в декорации Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым