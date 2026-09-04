О чем расскажет фильм "Папины дочки. Свадьбы не будет!": Петербургские крыши, стиль 1920-х и тайны Васнецовых-Васильевых

После приключений в Кисловодске режиссер Анатолий Колиев переносит события фильма, являющегося продолжением популярного сериала, в декорации Санкт-Петербурга.
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