"Проявите мужество!": пять причин, по которым Мерц должен поехать к Путину 9 мая

Новому канцлеру Германии Мерцу следует 9 Мая посетить Москву, пишет Berliner Zeitung. В нынешней ситуации ему для этого потребуется немалая смелость, но именно так он покажет себя зрелым политиком, а не робким учеником Брюсселя и Вашингтона.