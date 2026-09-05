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Мировое обозрение

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Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал переговоры в Кремле с символического жеста, передав Владимиру Путину личные пожелания от Дональда Трампа.

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