Что стоит за загадочными высказываниями Алонсо о его будущем в Ф1?

autosport.comКаждый четверг программа медиа-дня в паддоке Ф1 начинается с круглого стола с Майком Краком и главным инженером Honda Синтаро Орихарой.
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