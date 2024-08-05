ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 637 подписчиков

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  • Вера Федорова
    "...Но, как и все мужья, он хотел, чтобы ребенок у него просто был..." Что значит, "все"? Это большое заблуждение. Ес...Женщина несчастна...
  • sss
    я думаю, им нужно разойтись. А отец будет платить алименты как положено по закону и видеться с ребенком. Потому как о..."Жена зажралась! ...
  • Майя Maja
    Вера, я такие статейки воспринимаю с сарказмом и серьезно их даже не воспринимаю. Потому что они банальны и с законом...Поехала с подруго...

"Мы еще свадьбу не сыграли, а я уже хочу его бросить". История от подписчицы

"Мы еще свадьбу не сыграли, а я уже хочу его бросить". История от подписчицы

В одной из своих статей я уже упоминала, что мне периодически пишут подписчики с просьбой рассказать их историю.

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