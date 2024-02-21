Лавров: Киев и западные страны не заинтересованы в урегулировании конфликта

Киев и западные страны не показывают интереса к политическому урегулированию на Украине, по этой причине Москва продолжит специальную военную операцию до достижения ее целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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