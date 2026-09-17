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Регионы России

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Василий Ракитин: задачи предприятий должны становиться основой конкретных промышленных проектов

Василий Ракитин: задачи предприятий должны становиться основой конкретных промышленных проектов

В рамках деловой миссии в Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия) Василий Ракитин выступил с докладом «Актуальные вопросы аналитической и экспертной поддержки проектов развития горной отрасли».

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