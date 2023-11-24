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Село Лукино

Село Лукино

﻿﻿Я катаюсь во время катания Опять Богородский район и Нижегородский район. Самое интересное, что как минимум две деревни в этом районе носят это название.

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