Я катаюсь во время катания Опять Богородский район и Нижегородский район. Самое интересное, что как минимум две деревни в этом районе носят это название.
Село Лукино
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Я катаюсь во время катания Опять Богородский район и Нижегородский район. Самое интересное, что как минимум две деревни в этом районе носят это название.
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