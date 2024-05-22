"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

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Комментарии
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Андрей
И что ? Разберутся. То же нашли защитников...папа и подоляка.
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21 час.
Скороход Наталья Николаевна
Несправедливость ударит по всем нормальным людям.
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19 час.

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