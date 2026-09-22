Юрист Арифулин отметил, что негативные отзывы должны содержать реальные обстоятельства без оскорблений

Юрист по защите прав потребителей и член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рассказал «Газете.Ru» о правилах написания негативных отзывов.
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