Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Резонансное преступление, нападение на 84-летнуюю пенсионерку с целью ограбления, вызвало шквал негодования в обществе.

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Комментарии
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Олег Кульков
Мы то обходились, вот только наши олигархи не хотят, ведь мигрантам можно платить меньше, чем своим и работают они без выходных, и требуют немного...
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48 мин.
Владимир Михальков
А ты то кто пидор хохлятский с Днепра чё ли пузыри пускаешь? Ну ни чё недолго вам осталось!
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39 мин.
Владимир Михальков
А они тоже не граждане России и им наши проблемы по боку они тут только деньги качают а жить здесь они и не думают!
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14 мин.

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