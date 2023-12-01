Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Резонансное преступление, нападение на 84-летнуюю пенсионерку с целью ограбления, вызвало шквал негодования в обществе.
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