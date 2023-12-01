Напали двое, а прилетело всему аулу: Русские наказали гастарбайтеров, поколотивших бабушку. А заодно отловили и их "братков"

Олег Кульков Мы то обходились, вот только наши олигархи не хотят, ведь мигрантам можно платить меньше, чем своим и работают они без выходных, и требуют немного...

Владимир Михальков А ты то кто пидор хохлятский с Днепра чё ли пузыри пускаешь? Ну ни чё недолго вам осталось!