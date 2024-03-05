БЕСЕДА С МОЛОДЕЖЬЮ.

3 марта 2024 г.молодежь Елизаветинского храма собрались на базе храма Б.М.Целительница для беседы с Максимович Светланой Ивановной метадистам ´ГУО´ ´Центр туризма краеведения и экскурсии детей и молодежи г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии