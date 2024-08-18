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В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

В Камале Харрис увидели ангела смерти для Зеленского

@ REUTERS Tекст: Дмитрий Бавырин В мировых СМИ обсуждается вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис, став президентом, откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ &quot;ЛЕВЫМИ&quot; И &quot;ПРАВЫМИ&quot;: &quot;Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
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