“Захочет и фамилию поменяет, как Родину?” – россияне накинулись на Марию Машку за смену имени

В центре внимания оказалась Мария Машкова, дочь знаменитого российского актёра Владимира Машкова. Недавние события произвели настоящий фурор в её жизни и стали горячей темой обсуждения среди бывших поклонников артистки.
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