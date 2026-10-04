Семеро детей остались с Ириной Леоновой — но отец не исчез: что стало с семьей Евгения Цыганова спустя 11 лет

3 октября 2026 года Никите Цыганову исполнилось 20 лет. Евгений Цыганов опубликовал фотографии сына, сделанные в разные годы, и написал, что счастлив быть его отцом.
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