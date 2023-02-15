Байден перенес подрыв «Северных потоков» из-за страха — журналист Херш

Президент США Джо Байден изначально планировал подрыв «Северных потоков» летом 2022 года, но из-за страха отложил диверсию на сентябрь, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в опубликованном 15 февраля интервью Berliner Zeitung.
Президент США Джо Байден изначально планировал подрыв «Северных потоков» летом 2022 года, но из-за страха отложил диверсию на сентябрь, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в опубликованном 15 февраля интервью Berliner Zeitung.
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