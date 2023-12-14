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Мы соседи по планете

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22 случая, когда коллеги смогли удивить своими забавными идеями

22 случая, когда коллеги смогли удивить своими забавными идеями

Так как большую часть времени мы проводим на работе, во многом наше настроение зависит от коллег. И как же замечательно, когда они не портят его, а наоборот, делают лучше! Можно смело сказать, что ребята из этой подборки справились со своей позитивной задачей на 100%.

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