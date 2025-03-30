В Петербурге пенсионер перевозил останки женского тела в продуктовой тележке

Еще часть фрагментов тела была обнаружена в его квартиреПолицейский задержал на лестничной площадке одного из домов 77-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты женского тела, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.