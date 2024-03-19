Redmi переходит на Snapdragon 8s Gen3 с огромными инвестициями в новую линейку

Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas), директор по новым продуктам Xiaomi, опубликовал новое сообщение в социальной сети Weibo сообщение, подтвердив, что новая линейка Redmi будет оснащена мобильной платформой Snapdragon 8s Gen3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии