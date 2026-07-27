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Пугачева пожаловалась на постоянно шумящих 12-летних двойняшек и гостей

Пугачева пожаловалась на постоянно шумящих 12-летних двойняшек и гостей

Певица Алла Пугачева посетила третий и заключительный день музыкального фестиваля в Юрмале. На вопрос журналистки, какую музыку она слушает дома, пожаловалась, что предпочитает тишину, но ее младшие дети и гости постоянно шумят, сообщил KP.

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