Пугачева пожаловалась на постоянно шумящих 12-летних двойняшек и гостей

Певица Алла Пугачева посетила третий и заключительный день музыкального фестиваля в Юрмале. На вопрос журналистки, какую музыку она слушает дома, пожаловалась, что предпочитает тишину, но ее младшие дети и гости постоянно шумят, сообщил KP.
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