Против опухоли: как время занятий спортом снижает риск рака Ольга ВайленкоВ мире современной науки и медицины растет интерес к профилактике онкологических заболеваний через изменение образа жизни, и физическая активность занимает одно из центральных мест в этих исследованиях.
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