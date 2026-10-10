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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Самые шокирующие факты о великом переселение народов

Самые шокирующие факты о великом переселение народов

Римская империя не была уничтожена «варварами» за одну ночь. Новейшие исследования показывают, что германцы начали мирно просачиваться на её территорию за несколько столетий до краха империи, а большинство солдат армии Аттилы, «бича Божьего», были не пришельцами из далёких восточных степей, а местными жителями Центральной Европы.

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