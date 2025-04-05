О советском мороженом и ценах на него

Иностранцы когда-то любили повторять, что «в Советский Союз надо поехать, чтобы посмотреть балет, сходить в цирк и поесть мороженого» — эта фраза в разных вариациях бегает по Интернету, когда речь заходит о советском мороженом.
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